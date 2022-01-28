Büyükşehir, tipiden dolayı kapanan 83 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi dolayısıyla 12 saat içerisinde kapanan 83 mahalle yolunu daha ulaşıma açarak, karla mücadelesini sürdürdü.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 7, İncesu’da 4, Kocasinan’da 1, Pınarbaşı’nda 60, Sarız’da 10 ve Yahyalı’da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 83 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kırsalda sadece 12 saat içerisinde 664 kilometrelik yol ağında 83 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 19 bin 992 kilometrelik yol ağında 2 bin 499 mahalle yolunu kardan temizledi.

Ayrıca ekiplerin, yoğun tipi nedeniyle kapalı olan Sarız ilçesinde 15 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.