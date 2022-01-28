Büyükşehir kapalı kırsal mahalle yolu bırakmadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 108 mahalle yolunu ulaşıma açarken, kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesine devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Bünyan ilçesinde 7, İncesu’da 4, Kocasinan’da 1, Pınarbaşı’da 70, Sarız’da 25 ve Yahyalı’da 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 108 mahalle yolu ulaşıma açıldı. İl genelinde kapalı kırsal mahalle yolu kalmazken, ekipler, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 20 bin 192 kilometrelik yol ağında 2 bin 524 mahalle yolunu kardan temizledi.

‘Beyaz altın’ olarak tabir edilen kar yağışı ile beyaza bürünen kentte ekipler, mahalle yollarında genişletme ve mahalle içi temizleme çalışmalarına devam ediyor.