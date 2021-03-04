Basketbol Gençler Kızlar Ligi Kızlar 2.Hafta
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 2. Maçında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi’ne 69-42 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar üçüncü maçta bugün saat 12.30’da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi 2. Maçında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi’ne 69-42 mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar üçüncü maçta bugün saat 12.30’da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Ertuğrul Mete Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek xx, Aslı Koçak xx, Yunus Emre Alıcı xx
İstanbul Üniversitesi: Elif İlayda Kılıç x 5, Bilge Zeynep Kılıç xx 13, Esra Can Yosmaoğlu xx 17, Melike Büyükbayrak x 2, Ayşenaz Kurtuldum xx 10, Nazlı Talay x, Esra Güvenç x 1, Azra Türkoğlu x 2, Sena Balkan xx 9, Ekin Taciroğlu x 5, Öykü Sena Öktan x 5, Sude Türkmen
Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar x, Fatma Melis İplikçi xx, Feray Dalkılıç x 6, Umay Keçeli x 2, Derya Bayar x 2, Kiraz Keleş x 6, İlayda Derman xx 10, Nehir Biçer x 2, Candan Eylül Dikmen x 4, Cansu Çolakoğlu xx 10, Goncagül Kavak x
Periyotlar
1.periyot: 14-12 (Bellona Kayseri lehine)
2.periyot: 11-17 (İstanbul Üniversitesi lehine)
3.periyot: 13-20 (İstanbul Üniversitesi lehine)
4.periyot: 4-20 (İstanbul Üniversitesi lehine)Devre: 25-29