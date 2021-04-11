Başkan Palancıoğlu, yeni seçilen Meclis Komisyon Üyeleri’ne başarılar diledi

Gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplanan Melikgazi Belediye Meclisi bu toplantısında, Meclis Başkan Asıl ve Yedek Üyeleri, Meclis Başkan Kâtipleri Asıl ve Yedek Üyeleri, Encümen Üyeleri ile 11 ayrı komisyonda görev alacak üyelerin seçimi gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Meclis toplantısında alınan karların hayırlara vesile olmasını dileyerek, Belediye Meclisimizde yasa gereği meclis içi görev seçimleri yapılmıştır. Belediye Meclisimizin aldığı karalar ile hizmetlerimiz şekillenecektir." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, 2020 yılı içinde çeşitli komisyonlarda görev yaparak belediye çalışmalarına yön veren, referans belediye olmada katkı sağlayarak emeklerini esirgemeyen Meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni seçilen komisyon üyelerine ise hayırlı olsun temennisinde bulundu.