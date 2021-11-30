Başkan Büyükkılıç’tan 4 şeritli yol ve menfez çalışmaları denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesini Erciyes Bulvarı’na bağlayacak olan yolun genişletme çalışmaları kapsamında sürdürülen 4 şeritli yol ve taşkın koruma kanalı menfez çalışmalarını yerinde denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve firma yetkililerinden, yapım çalışmaları devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinden geçen 4 şeritli yol ve taşkın koruma kanalı menfez çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yol ve menfez çalışmalarını denetiminde yapımı hızla süren 4 şeritli yol ve menfezin şimdiden hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları söyledi:

“Esenyurt’tan devam edip Erciyes’e çıkan Erciyes bulvarımızı, yine Talas’ımıza devam ederek, Talas bulvarımıza bağlayacak olan kamuoyunda askeri hastane caddesi diye bilenen ana arterimizi 4 şeritli olarak inşallah altyapısını oluşturacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun bir parçası olan menfez çalışmalarını da burada devam ettirmekteyiz. Aynı zamanda millet bahçemizin içerisinden yine 4 şeritli ana arterimizin de yine Esenyurt’tan Çay Bağları’na ve bu ana arter üzerinden menfeze bağlanacak olan bir ayrı caddemizin de olacağını buradan paylaşıyor, menfezimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

Başkan Büyükkılıç’a denetimler esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire başkanı Ali Hasdal ve firma yetkilileri de eşlik etti.