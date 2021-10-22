banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi yapıldı

2021-2022 sezonunda U16 ve U17 yaş gruplarının mücadele edeceği Elit Liglerin, 1., 2. ve 3. gruplarının kura çekimi kulüplerin online katılımı ile yapıldı.

KAYSERİ 22.10.2021, 10:16
2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi yapıldı

2021-2022 sezonunda U16 ve U17 yaş gruplarının mücadele edeceği Elit Liglerin, 1., 2. ve 3. gruplarının kura çekimi kulüplerin online katılımı ile yapıldı.

U16 ve U17 Elit Liglerinde mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor, 6.grupta yer aldı. Sarı-Kırmızılıların grubunda Adana Demirspor, Adanaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımları ile mücadele edecek. 6 ayrı grupta toplam 39 takımın katılımıyla oynanacak Elit Ligler, grup sayılarının dağılımına göre 4 veya 5 devreli olarak düzenlenecek. Normal sezonun noktalanmasının ardından eleme ve final müsabakaları oynatılarak ligler tamamlanacak.

Geçtiğimiz sene uygulamaya başlanan HES kodu ile entegreli akreditasyon sisteminin kullanımının devam edeceği 2021-2022 sezonunda U16 ve U17 Elit Ligleri 6 Kasım tarihinde başlatılacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2