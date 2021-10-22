2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi yapıldı

2021-2022 sezonunda U16 ve U17 yaş gruplarının mücadele edeceği Elit Liglerin, 1., 2. ve 3. gruplarının kura çekimi kulüplerin online katılımı ile yapıldı.

U16 ve U17 Elit Liglerinde mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor, 6.grupta yer aldı. Sarı-Kırmızılıların grubunda Adana Demirspor, Adanaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor takımları ile mücadele edecek. 6 ayrı grupta toplam 39 takımın katılımıyla oynanacak Elit Ligler, grup sayılarının dağılımına göre 4 veya 5 devreli olarak düzenlenecek. Normal sezonun noktalanmasının ardından eleme ve final müsabakaları oynatılarak ligler tamamlanacak.

Geçtiğimiz sene uygulamaya başlanan HES kodu ile entegreli akreditasyon sisteminin kullanımının devam edeceği 2021-2022 sezonunda U16 ve U17 Elit Ligleri 6 Kasım tarihinde başlatılacak.