banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!
Buse Naz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finalde!

2021-2022 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi

2020-2021 futbol sezonunda görev yapacak temsilciler açıklandı.

KAYSERİ 04.08.2021, 11:15
2021-2022 Futbol Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi

2020-2021 futbol sezonunda görev yapacak temsilciler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Üst Klasman Temsilcileri, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri ile Klasman Temsilcileri kadroları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan temsilci klasmanları kategorisinde Kayseri’den 3 isim görev aldı. Üst Klasman Temsilci kategorisinde Cemil Kayhan ve Şevket Uyar yer alırken, Klasman Temsilci kategorisinde Osman Kayaalp yer aldı. Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi olarak Kayseri’den kimse yer almadı.
Yorumlar (0)
31°
açık