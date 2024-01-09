Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nde emniyet güçlerine tahsis edilen hizmet binasını ziyaret ederek polis memurları ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

"Emniyet güçlerimiz başımızın tacı" diyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bahçelievler Mahallemizde İlçe Emniyet Müdürümüz, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat mensuplarımız ile birlikteyiz. Emniyet güçlerimize tahsis ettiğimiz bina ile mahallemizde güvenlik konusunda büyük bir eksiği tamamlamış olduk. Bakım onarım, tadilat ve tamirat ve sonrasında da tefrişini yaptık. Şimdi artık bu bölgeye hizmet vermeye başladı.

Emniyet güçlerimiz, Çevik Kuvvet, Özel Harekât ve askerlerimiz bizim baş tacımız. Allah onlardan razı olsun. Ülkemizin güvenliği ve bekası onların elinde. Kayseri'mizin huzur ve güvenliği için çalışan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kamil Karabörk'e özellikle teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzuru için büyük bir fedakârlıkla çalışan emniyet güçlerimize biz de Melikgazi Belediyesi olarak destek veriyoruz. Emniyet'e tahsis ettiğimiz yeni polis noktamız hayırlı olsun." ded