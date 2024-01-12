Bolu’nun gözde turizm merkezi Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Köroğlu Dağları’nda 2 bin rakımda bulunan kayak merkezinde son yağan karla birlikte pistlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Haftanın son gününde tatilcilerin akın ettiği Kartalkaya’da oteller yüzde 90 oranında doluluğa ulaştı. Toplam uzunluğu 35 kilometre olan kayak pistlerinde tatilciler kayak keyfi yaşadı. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları’nın zirvesine çıkan kayak tutkunları, uzun pistlerde snowboard ve kayak yaparak tatilin doyasıya keyfini çıkardı.



Snowboard’ın keyifli olduğunu ifade eden Cenk Yiğit Çetinkaya, "Pistlerde kar durumu çok iyi. Yeni kar yağdı. Kar kalınlığı bir metreye ulaştı" dedi.

Yağan karla birlikte kayak yapmanın daha güzel olduğunu belirten İbrahim Karakaya, "Kar güzel, kayak daha güzel. Pistler kalabalık" diye konuştu.