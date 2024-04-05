Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “2023’te sağlık sigortalarında yüzde 392 oranında prim artışı kaydederek en hızlı büyüyen şirket olduk. Katılım Emeklilik olarak 2024 yılı için sağlıkta hedefimiz yıl sonuna kadar 225 bin yeni sigortalıya ulaşmak” dedi. Katılım Emeklilik, branş hekimleriyle uzaktan görüntülü muayene imkanı sunan dijital muayene teminatlı yeni poliçeleri sigortalılarla buluşturuyor.

Katılım esaslı BES ve sigortacılıkta 10’uncu yaşını kutlayan Katılım Emeklilik, sağlık sigortalarında faizsiz ürünleri, uygun prim maliyetleri, ürün çeşitliliği ve kapsamlı ek asistans hizmetleriyle sigortalılardan her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Sağlık sigortalarında geçen yıl yüzde 392’lik bir büyüme ile sağlık sigortacılığının ilk 10 şirketi arasında en hızlı büyüyen şirket olduklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Sağlık markası altında yaklaşık 1 milyar TL’lik prim üretimine ulaştık. Katılım sigortacılığının sektördeki konumu ve pazar payı genişliyor. Katılım Emeklilik olarak sağlıkta 2024 hedefimiz yıl sonuna kadar 225 bin yeni sigortalıya ulaşmak” diye konuştu.

Katılım Emeklilik, her bütçeye uygun sağlık sigortaları portföyünü, dijital muayene teminatlı “4+4’lük” güvence sunan yeni poliçesiyle büyütüyor. “Sağlığınız da dört dörtlük olsun, keyfiniz de” mottosuyla sunulan yeni poliçe kapsamında sigortalılara, yatarak tedavilerde limitsiz teminatın yanı sıra yıl içinde 4 kez de ayakta tedavi teminatı sağlanıyor. Katılım Emeklilik’in dijital destekli bu yeni sigorta ürünü, branş hekimleriyle yılda 4 kez olmak üzere online muayene olma ve danışmanlık alma imkânı sayesinde sigortalıların sağlık hizmetine sıra beklemeden, bulundukları her yerden hızla ve kolayca ulaşabilmelerinin önünü açıyor.

Yaz tatilinde bile uzman hekimlere erişim imkanı

Katılım Emeklilik 4+4’lük sağlık sigortasına ek olarak sunduğu asistans hizmetleriyle de farkını ortaya koyuyor. Yılda bir kez diş bakım ve check-up hakkına sahip olan sigortalılar, 20 seans fizik tedavi ve sınırsız doktor, diyetisyen, psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerden de poliçelerinin kapsadığı yıllık süre içinde ücretsiz faydalanma ayrıcalığını yaşıyorlar. Poliçe kapsamında, ülkemizde en sık rastlanan meme ve prostat kanseri gibi hastalıkların önlenmesinde çok önemli yeri olan mamografi ve PSA taramaları da 40 yaş üstü sigortalılara ücretsiz olarak sunuluyor.

Tam Katılım, Bireysel Özel, Yurt Dışı Seyahat, Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ve Acil Sağlık gibi farklı ihtiyaçlara yönelik ve her bütçeye uygun birçok poliçe planı ve tüm Türkiye’yi kapsayan geniş hizmet ağı ile katılımcıların sağlıklarına güvence oluyor. Dijital kanallar üzerinden sunulan ‘’4+4’lük’’ yeni muayene ve danışmanlık ürünü de, özellikle iş seyahatleri nedeniyle ya da yaz ayları süresince yaşadıkları şehirlerden ayrılan sigortalılar için alanında uzman branş hekimlerinden aldıkları sağlık hizmetinde sürekliliği sağlıyor.

Herkese ve her duruma uygun sağlık sigortaları

Sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerinin, en seçkin sağlık kurumlarında mali kaygı duymadan karşılanması için Katılım Emeklilik’in sağlık sigortaları, ailenizin ve sizin hastane, tanı merkezi, eczane vb. sağlık kurumu ihtiyaçlarınızda her zaman yanınızda... Örneğin; Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda diğer tüm TSS - ÖSS ürünlerimizde olduğu gibi diş bakım paketi, diyetisyen, psikolojik - tıbbi danışmanlık hizmetleri, 40 yaş üstü mamografi/PSA hizmetleri gibi ek hizmetler sunuluyor. Acil Sağlık Sigortaları ile acil durumlarda hızlı müdahale ve tedavi imkanı sunuyor. Acil Sağlık Sigortaları, ani hastalık veya kaza durumlarında mali yükü hafifletiyor ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca acil servis ziyaretleri, yoğun bakım tedavileri, ameliyatlar ve diğer tıbbi müdahaleler gibi acil durum hizmetlerini kapsıyor. Katılım Emeklilik'in geniş sağlık kurumu ağı ve etkin çözüm odaklı yaklaşımıyla, sağlık krizlerine karşı hazırlıklı olmak kolay.