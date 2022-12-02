Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü E.A. idaresindeki 37 KH 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücü E.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.