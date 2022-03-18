Yoğun kar yağışından Kastamonu'da nasibini aldı!

Kastamonu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de devam ediyor. Yüksek kesimlerde yağan kar, öğle saatleri itibariyle şehir merkezini de etkisi altına aldı. Yağan kar ile birlikte kent merkezinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kar yağışı şehir merkezinde hayatı olumsuz etkilerken; polis, jandarma, Kastamonu Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yollarda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.