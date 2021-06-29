Vali Aydın Arslan Ortaokulu’na “E-Twinning Okulu” etiketi

Vali Aydın Arslan Ortaokulu, Avrupa’daki okulların işbirliği içerisinde dijital ortamda projeler yürüttüğü e-Twinning platformunda başarı ile yol almaya devam ediyor.

Kurucusu olduğu ve ortak olduğu projelerle 6 ulusal, 5 Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan Vali Aydın Arslan Ortaokulu, aynı zamanda “e-Twinning Okulu” unvanına da sahip oldu. E-Twinning Okulları’nın dijital uygulamalar, e-güvenlik uygulamaları, pedagojide yenilikçi yaklaşımlar, sürekli mesleki gelişim, personel ve öğrencilerle gerçekleştirilen işbirlikçi öğrenme uygulamalarının yürütüldüğü ve teşvik edilmesinde ilklere imza atan Vali Aydın Arslan Ortaokulu, Avrupa’da ve uluslararası arenada yürüttüğü proje ve çalışmalara bir başarısını daha ekledi.

Vali Aydın Arslan Ortaokulu’nda görev alan ve başarıda büyük pay sahibi olan öğretmen ve idare bölümündeki ekipte olmanın heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Aydın Arslan Ortaokulu Müdürü Cemalettin Çınar, “Bu başarıda emeği geçen proje öğretmenleri Suzan Özkadam, Aylin Yeğin Özel, Mustafa Aydemir, Sezen Doğan, Emine Ayvacı, Gülsevin Minez ve Eda Ersoy Turan’a teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını temenni ediyorum. Okul idaresi olarak her daim yenilikçi çalışmaları destek vereceğimizin bilinmesini isterim” dedi.