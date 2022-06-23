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Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı

Kastaonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU 23.06.2022, 10:41
Uyuşturucu operasyonunda ruhsatsız silahlarla yakalandı

Kastaonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla yakalanan1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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