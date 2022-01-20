banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Kiralık konut talebi düşüyor!
Kiralık konut talebi düşüyor!
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak

Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

Kastamonu’da üniversite öğrencileri tarafından, vektörel grafiklerle hazırlanan Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı sergi, büyük beğeni toplarken, o dönemin duyusunu yaşayanları ise duygulandırdı.

KASTAMONU 20.01.2022, 15:31
Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

Kastamonu’da üniversite öğrencileri tarafından, vektörel grafiklerle hazırlanan Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı sergi, büyük beğeni toplarken, o dönemin duyusunu yaşayanları ise duygulandırdı.

Kastamonu’da Grafik Tasarımı Programı öğrencileri tarafından, Dr. Hacer Hancı’nın danışmanlığında hazırılanan ve Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı vektörel grafik ürünler sergisi ziyarete açıldı. “QR” kod ile çevrimiçi ulaşılması sağlanan, aralarında Nasrullah Kadı Camii, Küre Ecevit Hanı gibi Kastamonu’nun tarihi mimari yapılarının bulunduğu sergi, büyük beğeni topladı. Ayrıca Milli Mücadele Döneminde önemli toplantıların yapılıp kararların alındığı, Amasya Genelgesi’nin tüm dünyaya duyurulduğu Amasya Saraydüzü Kışla Binası, Sivas Kongresi, Afyonkarahisar Büyük Taarruz Karargahı, Başkomutanlık Karargahı gibi tarihi öneme sahip çok sayıda mimari yapının vektörel olarak çizildiği çalışmalar sergide yer aldı. 21 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, çalınan Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar dönemdeki milli ruhu tekrar yaşattı.

Sergi hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Hacer Hancı, “Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçmiştik. Geçen sene bu süreci tamamladık. Birinci dönemin sonunda uzaktan eğitim kalkar yüz yüze eğitime geçeriz diye düşünmüştük, öğrencilerimizle sergiye hazırlanmıştık. Fakat uzaktan eğitime devam edilince sergilerimiz, planlarımız bir sonraki yıla kaldı. Bu sergi, 1. sınıfta uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilere ait. Cumhuriyet Tarihi için önemli olan pek çok dönüm noktasının yüzüncü yıllarını geçtik, geçiyoruz. Biz de bu nedenle Sakarya Meydan Muharebeleri, Afyon kuşatmaları gibi Cumhuriyet tarihinde yaşanan pek çok önemli olayı anarken dersimizin içeriği de buna uygun; çalışmalarımızı neden bu konuyla ilgili yapmayalım diye düşündük. Dersimizin içeriğine mimari yapıları dâhil ettik. Bu yapılar da haliyle Milli Mücadele’ye tanıklık eden mimari yapılarla sınırlandı. Sergi alanının girişine bir harita koyduk. Söz konusu sergide bulunan çalışmaların bugünkü sınırlarımız içinde nerelerde yer aldığını da göstermek istedik. Türkiye’nin dört bir yanından Afyonkarahisar, Amasya, Sivas, Erzurum, Kastamonu ve Adana gibi illerimizde Milli Mücadele’de önemli kararların alındığı ve toplantıların yapıldığı mimari yapıları yanında bilgi notları da ekleyerek izleyiciye aktardık. Bir yandan Milli Mücadele için bestelenen marşlar var, diğer yandan yakılan ağıt ve türküler var. Sergi boyunca Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar Milli Mücadele’nin ruhunu yaşatacak şekilde çalmaya devam edecek. Sergide dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de çalışmalar rengârenktir. Orijinal renklerinde değil de temel tasarım eğitimimizin renk konusuna bağlı olarak tasarlanan çalışmalar var. Öğrencilerimizin çalışmaları beş gün boyunca izleyiciler için açık olacak” dedi.

Tek amaçlarının grafik tasarım alanında sektörün gerekliliklerine cevap verebilecek kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu vurgulayan Dr. Hacer Hancı, “Yüksekokulumuzun öncelikle mesleki eğitim kurumu olduğunu hatırlamakta fayda var. Üniversite denilince akla fakülteler geliyor ama burası bir mesleki eğitim kurumu. Meslek lisesinden sonra okunan mesleğe yönelik eleman yetiştirilen bir kurum. Öğrencilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman, akademik eğitimin mesleki anlamda donanımlı ve uzman elemanlar yetiştirme yönü ağır basar. Grafik Tasarımı Programı 2010 yılında açıldı, bu sene Haziran ayında 10’uncu mezunlarımızı vereceğiz. Öğrencilerimiz için sektöre başladıkları andan itibaren ayaklarının üstünde durabilen, sektörün gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, kavrayabilen ara elemanlar yetiştirmek en büyük gayemiz. Dolayısıyla tüm derslerimiz geçtiğimiz birkaç yılda ağırlıklı olarak dijital ortama geçti. Sayısal ortamdan bağımsız yapılan uygulamaları mümkün mertebede azalttık. Alan eğitiminde tabi ki de geleneksel yöntemler gerekli. Ancak sektörün dijital ağırlığını yansıtmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe sistemi sektör ile beraber hareket ettirmeye çalışıyoruz ki karşılıklı organize olabilelim. Öğrencilerimiz de hevesli, hocalarımız da gayretli. En büyük gayemiz kendi şehrinde işbirliğinde bulunmak, öğrencilerimizinse mezun olduktan sonra iş hayatında alanın gereklerini doğru biçimde yerine getirebilen meslek elemanları olması için çalışmaktır” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve Kastamonu’daki sektör çalışanlarıyla beraber hareket halinde olunmasının önemli olduğunu anlatan Dr. Hancı, üniversite, şehir ve öğrenciler için altyapı ya da zemin oluşturacak özel veya kamu fark etmeksizin her türlü projeye açık olduklarını kaydetti.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11