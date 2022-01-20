Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

Kastamonu’da üniversite öğrencileri tarafından, vektörel grafiklerle hazırlanan Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı sergi, büyük beğeni toplarken, o dönemin duyusunu yaşayanları ise duygulandırdı.

Kastamonu’da Grafik Tasarımı Programı öğrencileri tarafından, Dr. Hacer Hancı’nın danışmanlığında hazırılanan ve Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı vektörel grafik ürünler sergisi ziyarete açıldı. “QR” kod ile çevrimiçi ulaşılması sağlanan, aralarında Nasrullah Kadı Camii, Küre Ecevit Hanı gibi Kastamonu’nun tarihi mimari yapılarının bulunduğu sergi, büyük beğeni topladı. Ayrıca Milli Mücadele Döneminde önemli toplantıların yapılıp kararların alındığı, Amasya Genelgesi’nin tüm dünyaya duyurulduğu Amasya Saraydüzü Kışla Binası, Sivas Kongresi, Afyonkarahisar Büyük Taarruz Karargahı, Başkomutanlık Karargahı gibi tarihi öneme sahip çok sayıda mimari yapının vektörel olarak çizildiği çalışmalar sergide yer aldı. 21 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, çalınan Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar dönemdeki milli ruhu tekrar yaşattı.

Sergi hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Hacer Hancı, “Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçmiştik. Geçen sene bu süreci tamamladık. Birinci dönemin sonunda uzaktan eğitim kalkar yüz yüze eğitime geçeriz diye düşünmüştük, öğrencilerimizle sergiye hazırlanmıştık. Fakat uzaktan eğitime devam edilince sergilerimiz, planlarımız bir sonraki yıla kaldı. Bu sergi, 1. sınıfta uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilere ait. Cumhuriyet Tarihi için önemli olan pek çok dönüm noktasının yüzüncü yıllarını geçtik, geçiyoruz. Biz de bu nedenle Sakarya Meydan Muharebeleri, Afyon kuşatmaları gibi Cumhuriyet tarihinde yaşanan pek çok önemli olayı anarken dersimizin içeriği de buna uygun; çalışmalarımızı neden bu konuyla ilgili yapmayalım diye düşündük. Dersimizin içeriğine mimari yapıları dâhil ettik. Bu yapılar da haliyle Milli Mücadele’ye tanıklık eden mimari yapılarla sınırlandı. Sergi alanının girişine bir harita koyduk. Söz konusu sergide bulunan çalışmaların bugünkü sınırlarımız içinde nerelerde yer aldığını da göstermek istedik. Türkiye’nin dört bir yanından Afyonkarahisar, Amasya, Sivas, Erzurum, Kastamonu ve Adana gibi illerimizde Milli Mücadele’de önemli kararların alındığı ve toplantıların yapıldığı mimari yapıları yanında bilgi notları da ekleyerek izleyiciye aktardık. Bir yandan Milli Mücadele için bestelenen marşlar var, diğer yandan yakılan ağıt ve türküler var. Sergi boyunca Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar Milli Mücadele’nin ruhunu yaşatacak şekilde çalmaya devam edecek. Sergide dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de çalışmalar rengârenktir. Orijinal renklerinde değil de temel tasarım eğitimimizin renk konusuna bağlı olarak tasarlanan çalışmalar var. Öğrencilerimizin çalışmaları beş gün boyunca izleyiciler için açık olacak” dedi.

Tek amaçlarının grafik tasarım alanında sektörün gerekliliklerine cevap verebilecek kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu vurgulayan Dr. Hacer Hancı, “Yüksekokulumuzun öncelikle mesleki eğitim kurumu olduğunu hatırlamakta fayda var. Üniversite denilince akla fakülteler geliyor ama burası bir mesleki eğitim kurumu. Meslek lisesinden sonra okunan mesleğe yönelik eleman yetiştirilen bir kurum. Öğrencilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman, akademik eğitimin mesleki anlamda donanımlı ve uzman elemanlar yetiştirme yönü ağır basar. Grafik Tasarımı Programı 2010 yılında açıldı, bu sene Haziran ayında 10’uncu mezunlarımızı vereceğiz. Öğrencilerimiz için sektöre başladıkları andan itibaren ayaklarının üstünde durabilen, sektörün gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, kavrayabilen ara elemanlar yetiştirmek en büyük gayemiz. Dolayısıyla tüm derslerimiz geçtiğimiz birkaç yılda ağırlıklı olarak dijital ortama geçti. Sayısal ortamdan bağımsız yapılan uygulamaları mümkün mertebede azalttık. Alan eğitiminde tabi ki de geleneksel yöntemler gerekli. Ancak sektörün dijital ağırlığını yansıtmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe sistemi sektör ile beraber hareket ettirmeye çalışıyoruz ki karşılıklı organize olabilelim. Öğrencilerimiz de hevesli, hocalarımız da gayretli. En büyük gayemiz kendi şehrinde işbirliğinde bulunmak, öğrencilerimizinse mezun olduktan sonra iş hayatında alanın gereklerini doğru biçimde yerine getirebilen meslek elemanları olması için çalışmaktır” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve Kastamonu’daki sektör çalışanlarıyla beraber hareket halinde olunmasının önemli olduğunu anlatan Dr. Hancı, üniversite, şehir ve öğrenciler için altyapı ya da zemin oluşturacak özel veya kamu fark etmeksizin her türlü projeye açık olduklarını kaydetti.