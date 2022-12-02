Tosya’da inşa edilen TOKİ konutları sahiplerine teslim edilmeye başlanıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen 3’üncü etap konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanışdı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlar, TOKİ tarafından inşa edilen evlerine kavuşmaya başladı. Dilküşah Mahallesi’nde 5 blok, 109 konut şeklinde inşa edilen TOKİ 3’üncü Etap Konutları hak sahiplerine teslim ediliyor. Vatandaşlar, dün itibari ile anahtarlarını teslim almaya başladı.

Hak sahipler, ev sahipleri evlerine kavuştukları için büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, yol çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte gönül rahatlığıyla evlerine taşınacaklarını söyledi.

Konut teslim işlemlerinin 8 Aralık’ta tamamlanması hedefleniyor.