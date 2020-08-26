Tosya’da D-100 karayoluna EDS kurulacak

Tosya İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda D-100 karayolu üzerine Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak.

Tosya İlçe Trafik Komisyonu toplantısı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya İlçe Trafik Komisyonu toplantısını ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Tosya Belediyesinin D-100 Karayolu’nun belediye mücavir alan içerisinde kalan 6 kilometrelik kısmında EDS kurulum talebi komisyonca kabul edildi. Bundan sonraki süreçte Tosya İlçe Trafik Komisyonumuzca aldığımız kararın sırasıyla İl Trafik Komisyonu ve Emniyet Genel Müdürlüğünce onaylanmasının ardından EDS kurulumu gerçekleşmiş olacak ve hız koridoru içerisinde azami 90 kilometrenin üzerinde hız yapılamayacak. Kararın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.