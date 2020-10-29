Tosya’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tosya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenlerde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in 97’nci yılı Tosya ilçesinde de törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin makamda tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden kutlamalarda konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, "Biliyoruz ki ayyıldızlı bayrağımızın altında vakit tek yürek, tek vücut ve tek millet olma vaktidir. Vakit akıl ve gönül birliği vaktidir. Vakit, ecdattan teslim alınan mirası geleceğimizin teminatı gençlere en iyi şekilde teslim edebilmek için gayret gösterme vaktidir. Cumhuriyet bir milletin milli mücadele ile yeniden varoluş öyküsüdür. Bir milletin onur ve namus mücadelesidir. Bayrağımızın al rengi, hilali, ayı, İstiklal Marşı’dır. Çanakkale’de şahlanan, 19 Mayıs’ta Bandırma Vapurunda hayat bulan, 23 Nisan’da cihan-ı aleme haykıran, 30 Ağustos’ta parlayan ve 29 Ekim’de taçlanan bir kahramanlık destanıdır. Tüm dünyaya ve tarihe verilen insanlık dersidir. Acının, gözyaşının, azmin, fedakarlığın, gururun hikayesidir" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin sözlerini, "Ezilen, işgal altında bulunan tüm uluslara örnek teşkil eden soylu bir mücadele öyküsüdür. Tebaayı millet olma, birey olma, yurttaş olma yolunda atılan en büyük devrimin hikayesidir. Ve Cumhuriyet; hür olmak, eşit olmak, çağdaş olmak demektir. Aziz milletimize ve onun insanlık onuruna sunulmuş en büyük armağandır” diyerek sonlandırdı.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan parçalar seslendirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tören geçişi ile sona erdi.