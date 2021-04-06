Tosya Kaymakamlığı tablet dağıttı

Tosya Kaymakamlığı uzaktan eğitim için 20 adet tablet dağıtımı yaptı.

Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, Tosya Kaymakamlığı 20 öğrenciye daha tablet hediye etti. Daha önceden tableti olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan yada kısıtlı imkanlarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere tablet dağıtan Tosya Kaymakamlığı, 20 öğrenciyi daha tabletle buluşturdu.

Temin edilen 20 adet tableti öğrencilere hediye eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak uzaktan eğitim imkanından mahrum kalan 20 çocuğumuza temin ettiğimiz tabletleri hediye ettik” diye konuştu.