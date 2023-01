Tosya Hükümet Konağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla açıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde inşa edilen yeni Tosya Hükümet Konağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle açıldı.

Tosya Hükümet Konağı’nın açılışı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımı ile açılış töreni düzenleniyor. Yeni Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen açılış törenine Bakan Soylu’nun yanı sıra, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köyü ve Metin Çelik, Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Devrekani Belediye Başkanı Engin Atıkulaç katıldı.

Törende konuşan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “20, 30, 40 sene sonra eşimiz, çocuklarımızla gezdiğimizde bunu da biz kazandırdık diyebileceğimiz eserleri memleketimize kazandırmak için mücadele ediyoruz. Allah nasip etti, birçok sorun ve sıkıntıyı ilçemize hallediyoruz. İçme suyu arıtma tesisimizin yapımını tamamladık, inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimizde bir otogarımız yoktu, tamamladık. Galerici esnafımız için standartlarına uygun dükkanları yaptık. Tosya’da yüzme bilmeyen evladımız kalmasın diye yarı olimpik yüzme havuzu yaptık, Allah nasip ederse açılışını gerçekleştireceğiz. Yine şehrimizde büyük bir eksiklik olan mezbahane ve hayvan pazarı, sosyal tesisimizin yapımını devam ettiriyoruz. Kurban Bayramı’nda hep beraber orada olacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Milletvekili Metin Çelik, “Şu ortam çok şeyi ifade ediyor, çok şey söylüyorsunuz. Biz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 20 yıldır ülkemizin her karışına, her köyüne, her mahallesine büyük hizmetler yaptık. Birileri bunu kabul etmek istemese de milletimizin büyük çoğunluğunu bunu kabul ediyor. Bu yüzden d 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek başbakan gerek cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin yönetiminde yer almasını sağladı. Tosya’da, Kastamonu’da, tüm ilçelerde büyük hizmetler yaptık. Bunları saymaya gerek yok” diye konuştu.

Daha sonra sözü devralan Milletvekili Hakkı Köylü, “Anadolu’ya geldik, Anadolu’yu yurt edindik. Bin yıldır bu yurdu koruyabilmek için 100 binlerce şehit verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ne zaman şehit vermekten vaz geçersek o zaman vatan elde gitti demektir. Sadece bununla da vatan korunmaz. Burada Bizans, başka halklar vardı. Nereye gitti bunlar, biz bunları sürdük mü, hayır. Anadolu’da bir sürü devlet, millet vardı. Onlar da kayboldu. Biz de kaybolur muyuz, evet. Eğer böyle giderse biz de kaybolacağız. İşin gerçeği bu. Nüfusumuz artmıyor. Milletlerin de nüfusu artmadığı için kaybolup gittiler. Zamanla bu memlekette başkalarının nüfusu artacak, başkaları çoğalacak. Biz gittikçe azalıp ve belki de yok olacağız. 2053’te buda ne olacağını kimse kestiremez. 2053 PKK buraya gelip Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edebilir mi, bu gidişle eder. Savaşarak edemez ama çoğalarak edebilir. Cumhurbaşkanımız dedi ki, ‘en az 3 çocuk.’ Eğer bu politikaya uymazsak akıbetimizin başkaları gibi olacağını herkes bilsin. Onun için bu gerçekten var oluş meselesi. Çoğalmamız lazım” şeklide konuştu.

Törende son olarak konuşan Vali Avni Çakır, “Başta Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın bölgedeki yoğun çalışmaları ile yaşamış olduğumuz afetin izlerini büyük oranda sildik. Tosya Hükümet Konağını sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Tosya’yı çok önemsiyoruz., hem Kastamonu’nun en büyük ilçesi hem de Kastamonu’nun dinamik yüzü. Özellikle ahşap sektöründe Türkiye’de gelmiş olduğu konum bizlere gurur veriyor. Çalışmalarını başlattığımız ikinci organize sanayi bölgesi ile birlikte hem bölgedeki hem de Türkiye’deki rolümü iki kat artacak. Tosyamıza da çok büyük katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra tören alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasının ardından, Tosya Hükümet Konağı dualarla hizmete açıldı.