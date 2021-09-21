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Park halindeki otomobil yandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

KASTAMONU 21.09.2021, 16:26
Park halindeki otomobil yandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Daday ilçesine bağlı sanayi çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi çarşısındaki bir dükkanın içinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Park halindeki otomobilde yangın çıktığını fark eden esnaf ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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