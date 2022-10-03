Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş, ağır yaralandı.

Olay, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak isteyen Murat Ö. isimli vatandaş ağaca çıktı. Meyve topladığı sırada dengesini kaybeden Murat Ö., ağaçtan düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat Ö., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ö., hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.