Kızılay’ın Türkiye’deki 67’inci anaokulunun temeli Kastamonu’da atıldı

Türk Kızılay tarafından yürütülen “81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi” çerçevesinde 67’nci ’Kızılay anaokulu’nun temeli Kastamonu’da atıldı.

Türk Kızılay, “81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi” çerçevesinde okulların temeli atılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye genelinde 67’inci Kızılay Anaokulu’nun temeli Kastamonu’da atıldı. Kastamonu’nun Candaroğulları Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kızılay İl Başkanı Sabit Tavil ile Kızılay gönüllüleri katıldı. Parçal, Bahçacıoğlu, Tavil ve Bilgiç, birlikte butona basarak anaokulunun temelini attı. Ayrıca temel atma töreninde Kızılay Kastamonu Şubesine kazandırılan panelvan tipi araç da hizmete alındı.

“3 aylık süre içerisinde anaokulunu tamamlamayı planlıyoruz”

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı koordinesince anaokulunun temelini attıklarını belirterek, “Sayın Binali Yıldırım’ın ve değerli ailesinin bağışlarıyla yapılan ‘81 İl 81 Anaokulu Projesi’nin temelini attık. Buradakiyle Türkiye genelinde 67’ncisinin temeli atılmış olacak. Burada 3 aylık süre içerisinde de bu anaokulunu tamamlamayı planlıyoruz. Mart ayında da Binali Yıldırım ve değerli ailesinin katılımlarıyla anaokulumuzu açmayı planlıyoruz. Kızılay hayatın her alanında varlığı ve destekleri mevcut. Yine eğitime olan desteğini de bu anlamda Kızılay gerçekleştiriyor. Eğitime, kadına, aileye, gençlere ve hayatın her anlamında insan ıstırabını dindirmeye, insanın var olduğu yerde insanın yaşam kalitesini artırmaya Kızılay olarak devam edeceğiz. Bu vesile ile anaokulu proje ortağımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müze, tüm bağışçılarımıza ve gönüllülerimize kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.