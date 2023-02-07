Kazı yapan definecilere jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

Kastamonu’da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından il merkezinde kaçak kazı yapan şahısları yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları sırada şüphelileri suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, şahıslarla birlikte 1 adet hilti, 1 adet şarj adaptörü, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet demir hurç ele geçirdi. Olayla ilgili İ.E., C.E. ve H.T. gözaltına alındı.