Kaymakam Deniz Pişkin Kızılay binasında incelemelerde bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede yeni açılacak olan Kızılay Temsilciliği binasında incelemelerde bulundu.

Kastamonu Kızılay İl Başkanı Sabit Tavil beraberinde İl Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Gülşen, İl Şube Müdürü Necip Çalışkan, Kızılay Tosya Koordinatörü Süreyya Yağmur, Kızılay Tosya Temsilcisi Saliha Özabacı ile birlikte Kaymakam Deniz Pişkin’i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Kaymakam Deniz Pişkin İlçe Temsilciği binası olarak kullanılacak olan ve hazırlıkları devam eden binada incelemelerde bulundu.

Kızılay Temciliği binasının kısa zamanda açılacağına dikkat çeken Kaymakam Deniz Pişkin incelemelerin ardından yaptığı açıklamada; “Kastamonu Kızılay İl Başkanı Sn Sabit Tavil’e ve çalışma ekibinden İl Gençlik Kolları Başkanı Sn Tuğçe Gülşen’e, İl Şube Müdürü Sn Necip Çalışkan’a, Kızılay Tosya Koordinatörü Sn Süreyya Yağmur’a, Kızılay Tosya Temsilcisi Saliha Özabacı’ya ve ilçe teşkilatından kardeşlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyarette kurum çalışmaları ile henüz kısa bir zaman önce kurulan Kızılay Tosya Temsilciliğinin genel durum ve ihtiyaçları ele alındı. Ziyaret sonrası Kızılay Ofisi olarak kullanacağımız yerleşkede incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa zaman içerisinde ilçemize yakışır bir Kızılay Temsilciliğinin açılışını hep birlikte yapacağız” diye konuştu.