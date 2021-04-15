KATSO ve Kastamonu Belediyesi’nden ecdada vefa yarışması

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı, ortaklaşa olarak “Çobanoğulları Beyi Atabey Gazi Şeyh Hüsamettin Çoban, Muzaffereddin Gazi Yavlak Aslan ve Kastamonu’nun Fethi” konulu ödüllü Şiir-Hikâye ve Mektup Yarışması düzenledi.

Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı, “Çobanoğulları Beyi Atabey Gazi Şeyh Hüsamettin Çoban, Muzaffereddin Gazi Yavlak Aslan ve Kastamonu’nun Fethi” konulu yarışma düzenledi. Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın da katkılarıyla başlatılan ödüllü Şiir-Hikâye ve Mektup Yarışmasına katılmak isteyenler eserlerini internet üzerinden gönderebilecek. Katılım şartnamesine ise Kastamonu Belediyesi ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı sosyal medya hesabından temin edilebilecek.

Yarışmada her bir dalda birinci olanlara bin 500 TL, ikinci olanlara bin TL, üçüncü olanlara 500 TL ödül verilecek. Aynı zamanda Atabey Gazi Hüsamettin Çoban Bey, Muzaffereddin Yavlak Aslan Bey Şiir, Hikâye ve Mektup yazma yarışmasında her dalda ilk 3’e giren eser sahiplerine 24 ayrı kitaptan oluşan Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun tarihi roman seti hediye edilecek.

Yarışmanın sonunda yayınlanmaya değer tüm eserler tespit edilerek bir kitapta bastırılacak. Yarışmaya katılmak isteyenler 30 Nisan 2021 tarihine kadar eserlerini gönderebilecek. 15-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında değerlendirmeye alınacak eserlerde dereceye girenler, 15 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni tarihi ise dönemsel pandemi koşulları dikkate alınarak 15 Haziran’da açıklanacak.