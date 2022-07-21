KATSO üyelerine güneş enerjisi anlatıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen seminerde, üyelere güneş enerjisi hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ve Kastamonu Enerji Makine öncülüğünde, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük güneş paneli üretim firmalarından olan CW Enerji tarafından oda üyelerine güneş enerjisi hakkında seminer verildi. KATSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, organize sanayi yetkilileri, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.

Seminerde konuşan CW Enerji Proje Direktörü Soner Aktaş, güneş enerji santrallerinin kurulması, ticari kazanca dönüştürülmesi ve enerji maliyetlerinin minimum seviyede tutulması gibi konularda sunum yaptı.

Katılımcılara çeşitli devlet desteklerinden bahseden Aktaş, “IPARD programından herhangi bir destek alabilmek için TKDK tarafından herhangi bir teminat istenmez. Artık proje bankacılığına bir dönüşüm var. Eskiden ipotek bankacılık vardı, iki lira almak istiyorsanız 3 lira teminat vermek zorundaydınız. Bankalar artık güneş enerji santrallerini bir sanayi tesisi olarak tanıyor. Ziraat, Halk, Vakıflar Bankası’nda bizim anlaşmalarımız var. Ziraat Bankası’nın tarımsal sulama faaliyetlerinde 5 yıl 0 faiz sulama desteği veriyor ve üst limit yok” dedi.

Aktaş, sunumunun ardından katılıcıların cevapladı.