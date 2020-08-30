Kastamonu’ya yeni içme suyu hattı
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ TOSYA YOLU ÜZERİNDE ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN ‘İÇME SUYU BESLEME HATTI PROJESİ’NİN BİR HAFTA İÇİNDE BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Kastamonu Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu üzerinde yapımı tamamlanmak üzere olan ‘İçme Suyu Besleme Hattı Projesi’ ile 3 bin aboneye hizmet sağlanacak.
Kastamonu Belediyesi KASKİ Müdürlüğü, şehrin yeni yerleşim alanı olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu üzerinde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. KASKİ Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Tosya yolu üzerinde yoğun yağışlarda oluşabilecek sel baskınlarının önüne geçmek için yağmur suyu baks çalışması’nı başlatmıştı. İçme suyu sıkıntısının önüne geçmek adına harekete geçerek ’İçme Suyu Besleme Hattı Projesinin’ çalışmalarına hızla başlayan KASKİ ekipleri, 300 metre boyunca 200 cm çapında içme suyu PVC boru hattını imalatını sürdürüyor.
Çalışmaları yakinen takip eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, projenin bir hafta içerisinde tamamlanacağını vurguladı.
Alt yapı çalışmalarının şehrin gelişimi adına hayati önem taşıdığının da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu tarafa alt yapıdaki eksiklikleri gidermek adına ciddi bir çalışma başlattık. Alt yapı çalışmaları pek görülmez. Bundan dolayı da alt yapı çalışmalarına gereken önem verilmez. Ancak ben biliyorum ki alt yapı demek şehrin geleceği demektir. Çok önemli işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde konforlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri alt yapının kalitesine bağlıdır. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkiindeki çalışmalarımızda bölgenin ve ilimizin gelişimi adına büyük önem taşıyor. İçme Suyu Besleme Hattı Projemizi bir hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Yüksek katlarda oturan vatandaşlarımızın içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu hat 3 bin abonemize hizmet verecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Alt yapıyı iyileştirmeye ve şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:22
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:51
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25