Kastamonu’ya 40 milyon liralık özel hastane yatırımı: Açılış için gün sayıyor

Kastamonu’da teknolojik, modern ve gelişmiş sağlık hizmetlerinin yanı sıra, deneyimli kadrosuyla bölgenin sayılı hastaneleri arasına girmeyi hedefleyen Özel Nefes Hastanesi, açılış için gün saymaya başladı.

40 milyon liralık bir yatırımla Kastamonu sağlığına hizmet edecek olan Özel Nefes Hastanesi, ileri teknoloji ve cihaz donanımıyla 4 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Özel Nefes Hastanesi, toplam 48 hasta yatağı ve alanında uzman hekimlerden oluşan toplam 170 personeli ile standartların üzerinde bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Özel Nefes Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç, hastanenin açılışı için artık gün saydıklarını, çok kısa bir süre içerisinde Kastamonululara sağlık hizmeti vereceklerini söyledi.

Hedeflerinin Kastamonu’da yapılamayanları yapmak olduğundan da bahseden Sinan Altıkulaç, fiyat değil hizmet rekabeti içinde ve en iyi sağlık hizmetini sunmanın derdinde olacaklarını açıkladı.

Hastanenin genel tablosu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sinan Altıkulaç, "Kastamonu’nun özel sağlık anlamında bir sıkışmışlığı vardı. Eskiden 4 özel hastane vardı. Bu bire inmişti. Bu sıkışmışlığa yeni bir nefes olsun diyerek böyle bir yatırımı yaptık. Bu nefes ismi açıkçası buradan geldi. Türkçe bir isim koymak istedik. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Bu bina daha önce de özel hastane olarak hizmet vermişti. Binada köklü bir değişim yaptık. Binanın girişini arka kısma aldık. Hastaların rahat bir şekilde hastaneye girişlerini sağlayacağız. Bekleme alanlarını büyüttük. Koridorlarda insanların üst üste beklemesinin önüne geçmiş olacağız. Bu bina kömürle ısınıyordu. Artık doğalgaza geçtik. Çevre kirliliğinin de önüne geçeceğiz. Merkezi sistem bir klima sistemi kurduk. Bina dışındaki çirkin klima görüntüsünü de ortadan kaldırdık. Havalandırma sistemini tamamen yeniledik. Hastane enfeksiyonlarının önüne geçmek için daha steril bir havalandırma sistemi yaptık. Hastalarımız genelde yenidoğan servisinde yatan bebeklerini göremediklerini söylüyordu. Yenidoğan servisinde günün belli bir saatinde bebeklerini görebilecekleri bir alan oluşturduk. Bu sayede özlemlerini giderebilecekler. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizi ikinci seviye olarak planlıyoruz. Bunun da altyapısını tamamlıyoruz. Mutfak, çamaşırhane, depo ve arşiv alanlarını bina dışına çıkarttık. İdari personelin bürolarını da dışarı çıkardık. Binayı tamamen medikal anlamda kullanacağız. Zorunlu olmayan bölümleri bina dışına çıkardık. Hastanenin hemen karşı kısmında yeni bir bina yaptık. Yeni bir bina daha yapacağız. İdari personelin ofisleri de o bölümde olacak. Orada aynı zamanda eczane, optik gibi sağlık üzerine işyerleri olacak. Bir diş hekimi arkadaşımız yine burada hizmet verecek. Kendisi Kastamonu’da bildiğimiz kadarıyla ilk çocuk diş hekimi. Çocuklardaki diş tedavisi genelde genel anestezi altında yapılması gerekiyor. Biz hastane olarak bu vatandaşlarımıza ameliyathane ortamında diş tedavilerini olma imkanı da sunacağız. Hastanemizin hemen yanından geçen bu cadde artık bir sağlık caddesi konumuna kavuşmuş olacak” dedi.