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Kastamonu’da yağmur duası edildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tüm camilerde yağmur duası edildi.

KASTAMONU 14.05.2021, 14:05
Kastamonu’da yağmur duası edildi

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde tüm camilerde yağmur duası edildi.

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle Hanönü ilçesindeki üreticiler de zor zamandan geçiyor. Bu kapsamda, cuma vakti camilerde, "Su Hayat ve Şifa kaynağımız" konulu hutbe okunarak yağmur duası yapıldı. Camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duasına katıldı.
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