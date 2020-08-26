Kastamonu’da Sağlıklı Yaşam Merkezi için ilk adım atılıyor

Doğal Yaşam ve At Çiftlikleri ile öne çıkan Kastamonu’nun Daday ilçesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulmasına yönelik yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Doğal Yaşam ve At Çiftlikleri ile son dönemde önemli bir ziyaretçi kitlesine ev sahipliği yapan Kastamonu’nun Daday ilçesinde kurulması talep edilen sağlıklı yaşam tesisi için KUZKA tarafından ön fizibilite çalışması yürütülüyor. Bu kapsamda Daday’da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen odak grup toplantısında sağlıklı yaşam merkezi ön fizibilite raporu ile ilgili yapılan çalışma kilit paydaşların görüşüne sunuldu.

Toplantının açılışında konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sağlıklı yaşam merkezi ön fizibilite çalışması ile ulusal ve uluslararası alanda projeyi tanıtarak, bölgeye yatırımcı çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Genel Sekreter Dr. Genç, “Ajansımız şehir tanıtımı ve markalaşma konusunda uzun zamandır çalışıyor. Bu kapsamda mali destek programları, turizm eylem planları, yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik ön fizibilite çalışmaları, araştırmaları ve analizleri eş zamanlı olarak yürütüyor. Araç, Daday, Azdavay, Şenpazar, Pınarbaşı ve Cide Kastamonu’da doğa turizminde ön plana çıkan ilçelerimiz. Kastamonu geneli itibariyle turizm dalları içinde doğa turizmine daha çok hitap ediyor. Ajans olarak bizlerde doğa turizmini geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Daday sağlıklı merkezi ilgili de bir ön fizibilite raporunu hazırladık. Amacımız projeyi ulusal ve uluslararası alanda tanıtarak, Bölgeye yatırımcı çekmektir” dedi.

KUZKA’nın turizm yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmalarını da kapsayan 2018-2023 dönemi “Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”, mali ve teknik destek programları uygulanmasının yanı sıra, turizm eylem planlarının operasyonelleştirilmesi, entegre destinasyon tanıtım çalışmaları yürütülmesi ve uluslararası ağlara erişim gibi birçok faaliyeti içeriyor.