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Kastamonu’da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

Kastamonu’da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KASTAMONU 15.08.2022, 12:06
Kastamonu’da otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 4 yaralı

Kastamonu’da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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