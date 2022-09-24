Kastamonu’da orman köylülerin 2 milyon 320 bin TL’lik ’tambur’ kredisi

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Cide ilçesinde 29 orman köylüsüne 464 bin TL’si hibe olmak üzere 2 milyon 320 bin TL tutarında tambur kredisi verildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü üretimde çalışan orman köylülerine destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Cide Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ’tambur’ kredisi dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 29 orman kişiye 1 milyar 856 bin TL’si kredi, 464 bin TL’si de hibe olmak üzere toplam 2 milyon 320 bin TL destek verildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Çalışacak ormanların hak ettiği bakımı mutlaka tamamlayacağız. Destek bizden çalışmak ve kazanmak orman köylüsünden. Köylü kazansın herkes kazansın” denildi.