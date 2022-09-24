Kastamonu’da okul servis şoförlerine yönelik eğitimler devam ediyor

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde polis ekipleri tarafından, okul servis şoförlerine eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü şehir genelinde okul servis sürücülerine eğitim veriliyor. Kazaların azaltılması ve öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacı ile verilen eğitimler, İnebolu ilçesinde devam etti. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personellerince, okul servislerinin sürücülerine ve servis aracı rehber personellerine eğitim verildi.

Mustafa Şerbetçi İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelince okul servis sürücülerine önemi bilgiler verildi.