Kastamonu’da “Küre Yaz Şenliği”nde Ömer Faruk Bostan sahne aldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde düzenlenen “Küre Yaz Şenliği” programı büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinlikte sahne alan Küreli sanatçı Cengiz Çelik, DJ Nail ve Ankaralı sanatçı Ömer Faruk Bostan’ın söylediği şarkı ve türkülerle Küreliler gönüllerince eğlendi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde “Küre Yaz Şenliği” düzenlendi. Şenlikte konuşan Küre Belediye Başkanı Salih Turan, 2019 yılından beri bu buluşmanın özlemini çektiklerini belirterek, “Malumunuz üzere pandemi ve sel afetlerinden dolayı Gerçekleştiremediğimiz buluşma için kısmet bugüneymiş. Bugün burada bir şenlik bir konser için toplanmış bulunsak da esas gayemiz birlik, beraberlik içerisinde olmak, üç yıldır yaşadığımız pandemi ve doğa olaylarından dolayı yaşadığımız stres ve sıkıntıları bir nebze de olsa unutmak ve unutturmaktır. Belediye Başkanlığı görevine geldiğim ilk günden itibaren düsturum, en büyük gayem güzel ilçemin güzel insanları mutlu olsun, huzurlu olsun, yüzlerinde tasa ve kedere yer olmasın, ben ve ekibimin tüm gayesi, “Halka Hizmet, Hakka Hizmet” düsturu ile yola çıkarak her şeyin en güzeline layık ilçem en güzel hizmeti alsın, yaptığımız her hizmet ve çalışma kıymetli hemşehrilerimizin yüzünde bir tebessüme, mutluluğa, hayatlarında kolaylığa ve yaşam standartlarında bir vesile olması idi. Bunu da büyük oranda başardık. Sizlere bugün burada göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız hizmetleri anlatmak gibi bir gaye içinde olmayacağım. Ancak görev aldığımız günden bu güne ilçemdeki değişikliğin gözle görülür şekilde fark edildiğine hepimiz şahidiz. Devletimiz, iktidarımız var olsun ki her daim arkamızda, her daim bizlere desteğini ve gücünü hissettirmekte. Ancak malumunuz ilçemiz coğrafi olarak oldukça zor bir konumda. Mevsim şartları ve coğrafi yerleşim konumu nedeniyle yaptığımız çalışma ve hizmetler ne yazık ki zaman zaman sekteye uğramakta. Özellikle iki yıldır yaşadığımızı sel felaketleri ve bu yıl yaşadığımız yoğun kar yağışı bizlere ne denli zor bir coğrafyada yaşadığımızı fazlasıyla gösterdi. Parke yol ve kaldırım yaptık, park, duvar yaptık, su hattı döşedik. Ancak önüne geçmemiz mümkün olmayan doğal afet olayları hepsine bir şekilde zarar verdi. Ancak durmak yok, yola devam diyor, ısrarla çalışarak siz kıymetli hemşehrilerimize hizmete devam ediyoruz. Değerli hemşehrilerimizin Küre Belediyesine olan güvenlerini asla boşa çıkartmayacağız. Gece gündüz demeden hizmete çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerime son verirken bu güzel şenliğin hazırlanmasında emeği ve katkısı geçen herkese, uzaktan ve yakından gelen tüm hemşehrilerimize ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Şenliğimizin ilçemize hayırlı ve daim olmasını diliyorum” dedi.

“Bugünleri geride bıraktığımızın bugün buradan ilanı olsun”

Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu da, “Tüm dünyayı tesiri altına alan koronavirüs pandemisi döneminde bir takım kısıtlamalara tabi tutulduk, bir araya gelemedik. Sevinçlerimiz ve kederlerimiz hep eksik kaldı. İnşallah bugünleri geride bıraktığımızın bugün buradan ilanı olsun. Cenabı Allah bizleri semavi ve arazi afetlerle, salgın hastalıklarla ve olumsuzluklarla yine bizleri imtihan eylemesin. İmtihanlarımızı daima kolay eylesin. Bu güzel günlerin birlik ve beraberliğimize katkılar sunması, birlik ve beraberliğimizi perçinlemesini Cenabı Allah’tan temenni ediyorum. İnşallah birlik ve beraberliğimiz, huzur, güvenliğimiz ve menfaatlerimiz için, ülkemizin, memleketimizin menfaatleri için gece gündüz çalışan tüm kamu görevlilerini, kahraman Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, hepsini Cenabı Allah esirgesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Sözlerimi noktalamadan önce pandemi sürecinde hayatını kaybeden, İzmir, Malatya, Elazığ depreminde ve diğer depremlerde yaşamış olduğumuz 11 Ağustos ve 27 Haziran sel felaketlerinde başta Küremiz, ilimiz Kastamonu bölgemiz ve tüm Türkiye’de hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın tamamını rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve sebat diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ülkesiyle ve milletiyle ile bölünmez bütün olan büyük Türk Milleti’ni korusun ve yüceltsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Küre Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu folklor ekibi gösterisini sundu. Ardından etkinlikte Küreli sanatçı Cengiz Çelik, DJ Nail ve Ankaralı sanatçı Ömer Faruk Bostan sahne aldı. Sanatçılar tarafından seslendirilen eserler, Kürelileri müziğe ve eğlenceye doyurdu. Küre Belediye Başkanı Salih Turan, sanatçılara ilçede dokunan meşhur Küre Kiliminden hediye etti.

Etkinlik alanında Devrekani Cırık Tatlısı, Kastamonu yerli sucuğu, meşhur Küre gözlemesi, yöresel yiyecekler ve şişme balonlarda yer aldı. Etkinlikte çocuklarda unutulmadı. Çocuklar için etkinlik alanında şişme oyun parkları kuruldu. Bu parklarda çocuklar gönüllerince eğlendi. Ayrıca etkinlikte maskot, palyaço gösterileri de yer aldı. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, kağıt helva, elma şekeri ve balon dağıtıldı.