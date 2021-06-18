Kastamonu’da kasaplık kursu açıldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde yaklaşan kurban bayramı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim eleman yetiştirme kursu açıldı.

Kurban Bayramı öncesi bilinçli kurban kesimini teşvik etmek, hijyen kurallarına uygun kesim yapmak ve olumsuz görüntülerin olmaması için hayvan kesim kursu açıldı. Daday İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Daday İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Kayabağı Köyü Karşı Mahallesinde açılan kursa, 16 kursiyer katıldı. Kursiyerlere İslami usule uygun ve güvenli hayvan kesimi konularında eğitim verilirken, kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek.