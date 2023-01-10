Kastamonu’da cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kastamonu’da cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular için ’kitap İyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kastamonu’da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, imzalanan protokol çerçevesinde hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmelerini, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bireyler olarak infazlarını tamamlamaları, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi amacıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde, bir alışveriş merkezinde ’kitap iyileştirir’ sloganıyla kitap bağışı standı kuruldu.

Kastamonu’da 31 Mayıs 2021 tarihinde ’bir kitap, bir umut’ sloganıyla başlatılan bağış kampanyasında da 216 stantta ve kitap kumbaralarında toplam 256 bin 376 kitap toplandığı belirtildi. Kitap bağışı kampanyasının ilerleyen yıllarda da geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, “Öncelikle böyle anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan Adalet Bakanlığı ile Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Kastamonu Cezaevi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cezaevi ve İnfaz Kurumu hayatımızın bir gerçeği. Toplum hayatında yaşıyoruz, elbette ki suç işleyen insanlar oluyor. Cezanın amacı öç almaktan tutun önlemeye ve modern anlamda da en önemli kavram ıslah ve hükümlülerin hayata hazırlanmasıdır. Bu manada cezaevleri ve infaz kurumlarımızda meslek edinmeden başlayıp hükümlü ve tutukluların zamanla en iyi şekilde değerlendirecek çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. Kütüphanelerde bunlardan bir tanesi oluyor. İnşallah bu kampanya ile cezaevlerimizdeki kütüphanelerimiz daha zengin hale getirilecektir. Hükümlü ve tutuklular daha geniş çeşitli kitaplara ulaşma imkanına kavuşacaktır. Biz Valilik olarak ilk etapta 25 kitabı cezaevi kütüphanemize bağışladık. Beklentimiz öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan başlayıp herkesin bu kampanyaya ciddi şekilde destek vermeye davet ediyoruz. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarını da ve Kastamonulu vatandaşlarımızı da bu anlamla kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Atılgan ve beraberindeki heyet, kurdeleyi keserek kitap bağış kampanyasını başlattı. Kampanyanın 15 Şubat tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.