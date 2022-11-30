Kastamonu’da 98 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından 98 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın üzerinde 98 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.