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Kastamonu’da 6 bin 160 adet dolu makaron yakalandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 6 bin 160 adet kaçak dolu makaron ele geçirildi.
KASTAMONU 18.05.2022, 13:06
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 6 bin 160 adet kaçak dolu makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Taşköprü-Kastamonu karayolu üzerinde yaptıkları uygulamada 1 araç içerisinde 6 bin 160 adet dolu makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.