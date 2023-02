Kastamonu Üniversitesi’nin projesine AB desteği

Kastamonu Üniversitesi tarafından, "ormancılık ve tabiat turizmi" sahasında yapılan proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan" Erasmus+Programı Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar" (KA210-ADU) faaliyeti çerçevesinde sunulan proje, azami 60 bin avro hibe desteği ile desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi tarafından 2022 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan "ECOPRINT in Nature" başlıklı projenin yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Tor yapacak. Projede Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Firdevs Müjde Gökbel, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Senem Yetgin ile Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Tuba Külçe araştırmacı olarak yer alacak.

İtalya’dan Positiva Milano, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nden Association for Cultural and Educational Development Youth On Board ve Kastamonu’dan S.S. Kastamonu Sarı Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ortaklaşa yürütülecek olan proje, 2023 Mayıs ayında başlayacak ve 12 ay sürecek.

Proje çerçevesinde Kastamonu’da ve ortak ülkelerde dezavantajlı kadın grupları arasından seçilmiş katılımcılara ECOPRINT (ekolojik baskı) yöntemleri ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Bu maksatla birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde özellikle çevre dostu, yeniden kullanıma ve yeniden üretime uygun ekolojik baskılı tekstil ürünleri geliştirilecek.

Bu proje, Kastamonu Üniversitesi’nin “oOrmancılık” ihtisas alanı hedefleri çerçevesinde yer alan nitelikli birey yetiştirme, katma değeri yüksek ürün geliştirme, rekabet gücünü geliştirme, iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışmalar yapma, ulusal ve uluslararası kalkınmaya destek olma noktasında da katkı sağlayacak.