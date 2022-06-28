İnebolu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu ‘nun İnebolu ilçesinde , polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy, 19 adet reçeteye tabi ecza hapı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet laptop ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesinde Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.D. isimli şahsın İkametinde yapılan aramada, 70 gram metamfetamin, 116 adet extacy hap, 19 adet reçeteye tabi ecza hapı, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 11 adet cep telefonu, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.