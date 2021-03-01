İhtiyaç sahibi 300 öğrenciye tabletlerine kavuştu

Tosya’da eğitim öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen 5 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından Tosya Kaymakamlığında uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere 5 adet tablet hediye edildi. Öğrencilere tabletlerini teslim eden Kaymakam Pişkin, “Kaymakamlığımız tarafından temin edilen 5 adet tablet bilgisayarı daha, uzaktan eğitim imkanından mahrum kalan çocuklarımıza hediye ettik. Bu zamana kadar dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 tabletin finansmanını sağlayan iş adamlarımıza, STK’lara ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.