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Hanönü’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde düzenlenen çelenk koyma töreni ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
KASTAMONU 28.10.2021, 13:41
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde düzenlenen çelenk koyma töreni ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Hanönü ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Atatürk Meydanı’nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene Haönönü Kaymakamı Emrah Bütün, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Turan, okul müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kutlamaların yarın Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam edeceği bildirildi.