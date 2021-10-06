Gürleyik şelalesi turizme kazandırılacak

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik şelalesinin turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağı açıklandı.

Hanönü Kaymakam Emrah Bütün, İlçe Jandarma Komutanı Mesud Yıldız, Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Hasan Kayar ile birlikte Bağdere Köyü sınırları içerisinde bulunan Gürleyik şelalesini gezerek incelemelerde bulundu. Şelalenin güzelliğine hayran kaldığını belirterek, turizme açılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyleyen Kaymakam Büyün, "Gürleyik şelalesi, özellikle yaz aylarında Hanönü ilçesi ve çevreden gelen vatandaşların piknik alanlarından biri. Sonbahar mevsimi ağaçların renklerinin en güzel olduğu dönem. Yaz ve sonbahar ayları buraya gelinmesini tavsiye ediyorum. Hanönü’ndeki Sonbahar’ın en güzel görüldüğü yerlerden biri burası. Dere boyunda gezdiğimiz zaman çınar ağaçlarının kahverengi ve yeşile çalan müthiş renk cümbüşü içeren yapraklarını göreceksiniz. Yaban fındıkları ayrı güzellik katıyor. Kayın ağaçları, gökçe ağaçlar var. Burası kısa mesafede birçok ağacı bulabileceğiniz rengârenk bir güzellik diye konuştu” dedi.