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Eski vali Yeter, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi

1997-2003 yılları arasında Kastamonu Valiliği görevini yürüten Dr. Enis Yeter, Tarihi Kentler Birliği toplantısının ardından Kastamonu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

KASTAMONU 06.12.2021, 14:21
Eski vali Yeter, Kastamonu’daki çalışmaları inceledi

1997-2003 yılları arasında Kastamonu Valiliği görevini yürüten Dr. Enis Yeter, Tarihi Kentler Birliği toplantısının ardından Kastamonu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.

Kastamonu’da 1997-2003 yılları arasında alilik görevini yürüten ve yaptığı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Dr. Enis Yeter, Kastamonu’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Kastamonu’nun tarihi ve doğal zenginliklerinin gücünden bahseden ve görev yaptığı sürede şehirde atığı adımlar ile ilgili bilgiler veren Yeter, daha sonra Kastamonu Belediyesi’nin projeleri olan KASMEK, Hüma Hatun Dokuma Atölye Kursları, Avcılar Konağı restorasyon çalışmalarını ziyaret etti.

Kastamonu Eğitim Merkezi’nde (KASMEK) kadın marangozhanesi, ahşap restorasyon birimi, bağlama, gitar, ut, robotik kodlama ve piyano kurslarını çok önemli bulduğunu belirten Dr. Enis Yeter, çalışmalarla ilgili AR-GE Müdürü Resul Köprülü’den bilgiler aldı.

Çalışmalarla ilgili konuşan Yeter, “Çok mutlu oldum. Çok önemli projeler görüyorum. Kastamonu’da böyle bir merkezin bulunması gerçekten çok değerli. Sayın Belediye Başkanımızı hem tebrik ediyorum hem de bu şehrin bir hemşehrisi olarak teşekkür ediyorum. Konakların Kastamonu Belediyesi bünyesinde kurulan ’ahşap birimi’ tarafından restorasyonu çok önemli. Geçmişte de bu adımı atmıştık ve çok önemli işler başarmıştık. Önümüzdeki süreçte de çok önemli işlere imza atılacağından eminim. Yine dokuma kültürünün bu şehirde vücut bulmasını ve belediye tarafından desteklenmesini de çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’yla bir araya gelen Yeter, Başkan Vidinlioğlu’na teşekkür ederek, çalışmaları için başarı dileklerinde bulundu.

Dr. Enis Yeter’e, şehre yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eden Başkan Vidinlioğlu, “Sayın Valimizin yaptığımız projelerin önemine değinmesi ve bizlere memnuniyetini iletmesi çok nazik bir davranış. Kendisinin Kastamonu’yu, Kastamonu’nun da Sayın Enis Yeter’i çok sevdiğini biliyorum. Özellikle konaklarımızın restorasyon çalışmalarıyla ilgili her fırsatta dile getirdiğim bir husus var. Enis Yeter Valimizin o dönem kurduğu Ahşap Restorasyon birimini bizler tekrar hayata geçirdik. Çünkü Ahşap Restorasyon Birimi’nin şehrimize değer katacağını biliyorduk. Avcılar Konağımızı tamamen kendi ustalarımız ile canlandırıyoruz. Büyük bölümünü bitirdik. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde hizmete sunacağız. KASMEK bizim göz bebeği projelerimizden bir tanesi. Burada şuanda 700’ün üzerinde kesin kayıt yaptıran kursiyerimiz var. Ön kayıtlarla birlikte rakam 1000 kişinin üzerine çıktı. Çok mutluyuz. Tüm Kastamonu’nun sahip çıktığı bir proje. Burada Halk Eğitim Merkezimiz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde önemli kurslar veriyoruz. Yine Hüma Hatun Konağı’mızda dokuma atölyemizi kurduk. Burada da kurslar veriyoruz. Şehrimizin her değerine sahip çıkmak adına çalışıyoruz” dedi.

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