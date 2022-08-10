“Engelsiz Baston” projesiyle Teknofest’te finale kaldılar

Kastamonulu imam hatip ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları “Engelsiz Baston” projesiyle Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde bulunan Seyid Zülfikar Vakfı M. Naim Karaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırlanan “Engelsiz Baston” projesi, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Seydiler İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Keleş, Okul Müdürü Hacı Murat Eroğlu, Müdür Baş Yardımcısı Selim Uçar ve Kodlama Ekibi Üyesi 8. sınıf Öğrencisi Ömer Deveci, Teknofest projesinde finale kalan “Engelsiz Baston” projesi ile 12-14 Ağustos 2022 tarihlerinde Rize’de yapılacak olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Finallerine katılacak. Finaller öncesinde ekip, Seydiler Kaymakamı Cihat Abukan’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Keleş ve Eroğlu, Seydiler Kaymakamı Cihat Abukan’a proje hakkında bilgi verdi. Sunumun ardından Kaymakam Cihat Abukan, yarışmada okullarını ve ilçelerini temsil edecek olan öğrenciye hediye vererek başarılar diledi.