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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ, YOLDAN ÇIKARAK AĞACA ÇARPTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.
KASTAMONU 18.08.2020, 16:24
Kastamonu’nun Daday ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday’da Yıldız T. yönetimindeki 37 PU 364 plakalı Tofaş marka otomobil, Daday-Azdavay karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlada bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Yıldız T. (54) ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Yeter Y. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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