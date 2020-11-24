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Dipsiz Göl’de çalışmalar aralıksız sürüyor

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ile birlikte Dipsiz Göl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

KASTAMONU 24.11.2020, 14:21
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Dipsiz Göl’de çalışmalar aralıksız sürüyor
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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ile birlikte Dipsiz Göl Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin ve Kültür Müdürü Kaplan, incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Dipsiz Göl Tabiat Parkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Buranın gezi ve seyahat acenteleri tarafından bir destinasyon merkezi olarak turlara dahil edilmesi için yapılması gereken çalışmalar ile Dipsiz Göl’ün kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapabilmesi yönündeki potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Dipsiz Göl Tabiat Parkımızdaki yeni yapılanma içerisinde bir sanat atölyesi ve sanat evinin de açılması, bazı sergi ve sanatsal-kültürel etkinliklerin buruda gerçekleşmesi arzusundayız ve inşallah bunu da başaracağız” dedi.
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