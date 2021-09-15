Daday’da İlköğretim Haftası kutlandı

Daday’da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Daday’da Cumhuriyet Meydanında başlayan tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve bir grup öğretmen, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından kutlama etkinlikleri Miralay Halit Bey İlkokulu ev sahipliğinde okul bahçesinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende açılış konuşmasını Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin yaptı.

Şirin, pandemi sürecinde öğrenciler ile bir süredir, yüz yüze eğitim veremediklerini fakat bu yeni dönemde aldıkları pandemi tedbirleri ile eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını ifade etti. Amaçlarının gelecekte farklı mesleklerde bulunacak sağlıklı ve başarılı bir gençlik yetiştirmek olduklarını ifade eden Şirin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için canla başla çalışacaklarını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler ve vecizeler okudular. 125. Yıl Anaokulu ve Miralay Halit Bey İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları fon gösterisi protokol üyeleri tarafından ilgiyle izlendi.

Ayrıca yine öğrenciler arasında çeşitli yarışmalar yapıldı. Program, Atatürk Ortaokulu Halk Oyunlarının gösterisi ve ikinci sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencileri karşılaması ve çiçek takdim etmeleri ile sona erdi.