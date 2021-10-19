banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız”

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız” dedi.

KASTAMONU 19.10.2021, 11:22
Başkan Vidinlioğlu: “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız”

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “En iyi hizmeti sunmak için sahadayız” dedi.

Kastamonu Belediyesine bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Olukbaşı mevkiinde Karaçomak Deresinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, Kuzeykent Mahallesi’nde içme suyu ishale hattı yenileme çalışmalarını, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde de sathi kaplama asfalt çalışmalarını, tretuvar yenileme-yapım çalışmalarını, öğrenci servis denetimlerini, peyzaj çalışmalarını, park ve cadde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Olukbaşı mevkiinde dere ıslah çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Burada çok önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Tabi bu çalışmadan ötürü dere içerisinde mil artışı oldu. Ekiplerimiz hızla temizlik çalışmalarına başladı. Yine şehrin her noktasında Kastamonu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları var. Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Belirlediğimiz program çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış için de gerekli planlamamızı yaptık” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2